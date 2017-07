13:29, 25 Korrik 2017

2018-a mund të jetë një vit kyç për zgjidhjen e kontestit të gjatë mes Greqisë dhe Maqedonisë, që ka të bëjë me emrin e saj shtetëror.

Sipas këtyre të fundit, ekzistojnë shanse që çështja të zgjidhet në periudhën mes zgjedhjeve lokale që do të mbahen në tetor në Maqedoni dhe atyre presidenciale në 2019.

“Shpresat për një zgjidhje u ngritën pasi pasi kryeministri social-demokrat Zoran Zaev krijoi qeverinë në qershor, pas muajsh të tërë tensioni politik”, kanë deklaruar burimet.

Gjithashtu, kanë shtuar ato, një tjetër arsye pse marrëveshja mund të arrihet është kthimi i vëmendjes amerikane në rajon, pas frikës se Rusia mund të tentojë të zgjerojë influencën e saj tek vendet e dobëta si Bosnje e Hercegovina.

Sipas “Kathimerini”, zyrtarët amerikanë kanë vënë re kthimin e pragmatizmit në Maqedoni dhe shteti është i përgatitur të bëjë kompromise dhe konçesione, transmeton TCH, përcjellë Klan Kosova.

“Diplomatët perëndimorë nuk i kanë bërë presion as Athinës, as Shkupit për të bërë konçesione në këtë fazë dhe të dyja palët ishin këshilluar të shmangnin deklaratat publike për të mos ngritur pritshmëri. Por tani synohet që të ndërmerren hapa nga të dyja vendet vitin e ardhshëm dhe që negociatat të përfundojnë përpara zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni në vitin 2019, kur Greqia do të mbajë zgjedhje të përgjithshme”, shkruan më tej “Kathimerini”.

