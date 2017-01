13:20, 30 Janar 2017

Akuza të forta në adresë të kryeministrit dhe ministrave të kabinetit ka lëshuar Ylli Manjani, vetëm pak çaste pas vendimit të Ramës që e shkarkon atë nga posti që mbante në krye të Drejtësisë.

Duke thënë se nuk kishte asnjë arsye për të dhënë dorëheqjen dhe duke numëruar gjithë përplasjet me Ramën për cështje shumë sensitive në vend, Manjani ka theksuar se në kojhën që ai denonconte dhe kërkonte zbatimin e ligjit për arrestimin e Klement Balilit, ministrat e Ramës flinin me dashnoret në resortin e tij.

“U shtuan presionet kur bëra deklaratën për kanabisin. E bëra atë deklaratë si qytyetar i shqetësuar. Nuk kisha asnjë paragjykim dhe asnjë prapamendim. Kryeministri u nervozua dhe shtyu dy ministra të reagojnë kundër meje. Të gjithë ata ministra më shkelin syrin por kanë frikë të flasin. Që pas asaj situiate është shtuar presioni jo ndaj meje, por ndaj kryetarit të Kuvendit për largimin tim. Unë e di pse. Nuk është rastësi që bashkohet me emrin tim me dosjen e Klement Balilit. Ndërkohë që në Tiranë lidhej emri im me Klement Balilin, ministrat flinin me dashnoret te Santa Quaranta”- tha ai.

Ai theksoi se për këto akuza faktet i kanë shërbimet e huaja. “Mos m’i kërkoni mua, i kanë shërbimet e huaja të gjitha këto”- tha ai, shkruan “Panorama”, përcjellë Klan Kosova

Manjani shtoi se ndihet i nderuar që është i shkarkuar.

“Do isha shumë i fyer po të jepja dorëheqjen. Unë nuk marr përgjejgësitë e kanabizimit të vendit. Edhe sikur kjo të jetë dita ime e fundit e politikës. Këtë e kam shumë sinqerisht. Me shumë dashuri dhe me shumë dashamirësi. Nëse koalicioni vazhdon kjo është një ccështje që nuk më takon mua dhe sdua të dëgjoj më për këtë histori. E dini ju që në 30 dhjetor qeveria ka marrë një vendim pa u mbledhur. Shikoni TIMS, shumica e ministrave ishin jashtë shtetit. Si mund të jetë dakord ministri i drejtësisë me këtë çështje? Këto janë historitë. Këto janë ndarjet parimore. Këto gjëra nuk duhen thënë? Çfarë kam thënë unë? Kam thënë të arrestohet Klement Balili. Ndërkohë që unë bëja këtë drejtorët e policisë hanin dhe pinin te Santa Quaranta”- tha ai.

