23:00, 31 Janar 2017

Ajo sapo është kthyer në Amerikë pas një pushimi me familjen e saj në Costa Rica, ku edhe kanë xhiruar episode e reja të shouit “Keeping Up With The Kardashians”

E Kim Kardashian menjëherë është kujdesur për manikyrin e saj.

Por shija e saj duket që ka ndërruar.

Ajo po ndjek trendët më të fundit duke bërë manikyrin me vathë, për dallim nga thonjtë e shkurtër dhe të thjeshtë siç i mbante zakonisht.

Për ju adhurues të stilit të saj ju sjellim disa fotografi të cilat i ka postuar vetë Kim në SnapChat.

Interesante