21:00, 26 Tetor 2017

Pas publikimit të lajmit për fejesën muajin që shkoi, Mandy Moore ka bërë të ditura disa detaje rreth lidhjes së saj me Taylor Goldsmith.

Mandy dhe Taylor kanë njohur njëri tjetrin përmes rrjeteve sociale, konkretisht ata kanë komunikuar përmes Instagramit.

“Unë e postova një fotografi të albumit të tyre. Pas kësaj Taylor, i cili e kishte parë këtë postim, më dërgoi një shkrim. Kështu filluam të komunikojmë e më pas dolëm në një takim” ka treguar ylli i This Is Us, Mandy Moore.

Ajo ka shtuar që ndihet shumë me fat që ka dikë në jetë siç është Taylor./klankosova.tv/

