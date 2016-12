16:42, 22 Dhjetor 2016

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri nuk jep afat mbi vendimmarrjen për mandatet e kryebashkiakut Elvis Roshi dhe deputetëve Shkëlqim Selami e Dashamir Tahiri, që preken nga ligji i dekriminalizimit.

Denar Biba, kryetar i KQZ, konfirmon për Top Channel se duke qenë se bëhet fjalë për rastin e parë, që më pas do të merret si preçedent, do të analizohet me vëmendje të veçantë.

“KQZ gjykon të analizojë me kujdesin maksimal çdo detaj ligjor dhe faktin që implikon çështja. Rast pas rasti. Kujtoj që vendimmarrja finale është atribut ekskluziv i KQZ-së dhe pasojat e kësaj vendimmarrjeje janë të tilla që nuk mund të merren”, deklaron Biba.

Nga ana tjetër, ligji për dekriminalizimin implikon edhe zyrtarë që nuk kanë mandat të zgjedhur. Kur zbulohet se janë dënuar për krime me masa ndalimi, ata duhet të largohen nga detyra dhe të ndiqen penalisht për falsifikim të formularëve.

Kur dënimi ka qenë pa masë ndalimi, siç është rasti i drejtorit të Sektorit të Marrëdhënieve Dypalëshe në Kuvendin e Shqipërisë, Genci Muçaj, ata ndiqen penalisht për falsifikim të formularit, por nuk largohen nga detyra deri në vendimin e gjykatës.

Muçaj thotë se është konsultuar me juristë për mosdeklarimin e dënimit, i cili ka qenë me gjobë, pasi mund të cënohej në media dinjiteti i tij, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

