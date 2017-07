Steve Mandanda iu bashkua sërish skuadrës Marseille, pasi që kaloi një vit tek klubi anglez, Crystal Palace.

Kur Mandanda kishte kaluar në Selhurst Park, verën e kaluar, ai u konsiderua si një nga trasferimet kryesore të verës, sidoqoftë, një lëndim në gju ia prishi sezonin dhe limtoi paraqitjet e portierit për Palace, në vetëm dhjetë.

OFFICIAL ✅ | Olympique Marseille agree terms with @CPFC to bring french international @SteveMandanda back to the club. #SteveEstOlympien pic.twitter.com/05FHaX7xLv

— Olympique Marseille (@OM_English) July 11, 2017