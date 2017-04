11:49, 30 Prill 2017

Manchester United po planifikon një ofertë 80 milionë funte për dyshen fantastike të Ligës Franceze, Blaise Matuidi dhe Bernardo Silva, raporton gazeta britanike Express, transmeton Klan Kosova.

Jose Mourinho raportohet se do të ketë fonde të palimituara për ta strukturuar skuadrën dhe për ta bërë të gatshme për trofeun e Premier Ligës vitin e ardhshëm.

Portugezi do ta ndërtojë skuadrën rreth Silvës së Monacos që vlen 50 milionë funte, si dhe rreth Matuidit të PSG-së që vlen 30 milionë.

Me këtë rast., besohet se djajt e kuq do t’ia tregojnë derën Marouane Fellainit.

