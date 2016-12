14:29, 30 Dhjetor 2016

E ardhmja e Rei Manajt mund të jetë në Spanjë, ku ka disa klube që interesohen për të.

Lajmi ka disa ditë që qarkullon në mediat italiane, por sot është mësuar se cila është skuadra që është gati të marrë sulmuesin e ri shqiptar, i cili nuk arriti të siguronte një kontratë afatgjatë te Peskara.

“Tuttomercatoweb” ka mësuar se Manajn e ka kërkuar skuadra e cila ishte zbulimi i këtij sezoni në kampionatin spanjoll, Las Palmas; ekipi në të cilin aktivizohet edhe Kevin Princ Boateng, aktualisht gjendet në mesin e tabelës së klasifikimit të kampionatit spanjoll, por kërkon që të përforcojë pozitat e tij në javët në vijim, me objektivin për t’iu afruar zonës së Europës.

Për këtë arsye është planifikuar një merkato e fortë që në janar dhe me sa duket, Manaj është pjesë e interesimit për të shtuar forcën ofensive në repartin e avancuar. Për Manajn, kjo do të ishte një zgjidhje e mirë, duke pasur parasysh se te Interi nuk do të gjente hapësira dhe se në rastin më të mirë të mundshëm, në Itali do të përfundonte i huazuar te ndonjë ekip i Serisë B.

