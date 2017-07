Manchester United ka sjellur në Old Trafford futbollistin e radhës, duke e transferuar Largie Ramazani, gjithmonë sipas gazetarit belg, Kristof Terreur.

16 vjeçari me prejardhje nga Belgjika dhe Burundi, ka nënshkruar marrëveshje katërvjeçare me United.

Pavarësisht se marrëveshjet e përfolura me Moratën dhe Lukakun nuk janë finalizuar, United nuk ka humbur kohë në transferimin e tinejxherëve si Ramazani, Ethan Galbraith dhe Aliou Badara Traore, me të cilët po ashtu nënshkruan së fundi.

Largie Ramazani, a 16y old Belgian/Burundian striker, has signed a four-year deal with Manchester United. @hlnsport #cafc #mufc #rsca pic.twitter.com/chlGlS3DWc

— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) July 3, 2017