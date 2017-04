12:30, 4 Prill 2017

Prej nesër, në territorin e Komunës së Malishevës, do të fillojë trajtimi i qenve endacak.

Trajtimi i tyre do të nis, pasi Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillimi Rural, ka nënshkruar sot një marrëveshje me fondacionin zviceran “Stray Coco”, ndërsa nga nesër edhe fillon implementimi i kësaj marrëveshje, përmes së cilës, do të bëhet sterilizimi dhe kastrimi i qenve endacak.

Kjo marrëveshje është nënshkruar nga drejtori komunal për bujqësi Murat Hoxha dhe Blendi Bejdonit, përfaqësues i fondacionit “Stray Coco” në Kosovë.

Bëhet e ditur se me të gjitha angazhimet për sterilizimin dhe kastrimin e qenve endacak, do të merret ky fondacion, duke filluar nga kapja, transporti deri në klinikë dhe të gjitha procedurat kirurgjikale për sterilizim dhe kastrim.

Projekti do të zgjatë deri në trajtimin e të gjithë qenve endacak, transmeton Klan Kosova.

