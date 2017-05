12:00, 22 Maj 2017

Zayn Malik është tërhequr nga Billboard Music Awards 2017 në minutën e fundit duke thyer zemrat e shumë adhuruesve të tij.

Ylli i The Pillowtalk është pritur që të shfaqet në këtë ngjarje me të dashurën e tij Gigi Hadidi pas një lave të bërjes publik të lajmit se dyshja do të jenë në T-Mobile Arena në Laz Vegas, transmeton Klan Kosova.

“Nuk mund të arrij në BBMAs sonte dhe e di se për pak nuk jam aty. Po përfundojë këngët e reja për ju”, ka shkruar në Twitter Malik.

“Do të rikthehem shpejt”, ka përfunduar ai.



