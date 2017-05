17:34, 31 Maj 2017

Pse u zgjodh Avdullah Hoti si kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër?

Cili është plani kryesor i fushatës së tij për zgjedhjet e 11 qershorit?

Cilat kategori të qytetarëve të Kosovës do të fitojnë e cilat do të humbin, me Hotin kryeministër?

Kë e sheh ai si rival më të denjë, Ramush Haradinaj apo Albin Kurtin?

Cili do të jetë fati i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në një qeveri potenciale Hoti?

Çfarë do të bëjë ai rreth dialogut me Serbinë?

Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje tjera, i jep vetë Avdullah Hoti, sonte, si mysafir në Magazina Zgjedhore.

Ndiqeni, në Klan Kosova, nga ora 21:00.



