22:00, 5 Korrik 2017

Madison Beer ka folur për herë të parë pas publikimit të një audio, ku i dashuri i saj Jack Gilinsky, abuzonte me të.

“Shumë nga ju më kanë pyetur “Pse do të qëndroja me të nëse kjo ka ndodhur vitin e kaluar”, ka shkruar Madison në Tëitter, që më pas është fshirë. “Teoria ime ishte, aq e tmerrshme sa kjo, se nëse unë do ta lija, ai këtë gjë do ta bënte edhe tek vajzat e tjera. Unë u përpoqa ta rregulloja atë”, transmeton Klan Kosova.

“Ne jemi rritur dhe kemi ndryshuar kaq shumë në këtë pikë dhe ka qenë një gjë jashtëzakonisht e vështirë për t’u rivitalizuar, unë shpresoj që të gjithë fansat e mi do të mësojnë nga marrëzia ime. Nëse dikush ju keqtrajton, ju lutem flisni”, vazhdoi ajo.

“Mos bëni të njëjtat gabime që bëra unë. Pa marrë parasysh çfarë, askush nuk e meriton të trajtohet në këtë mënyrë”.

Jack gjithashtu lëshoi një deklaratë për të kërkuar falje, pas rrjedhës së audios.

