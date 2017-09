23:59, 27 Shtator 2017

Besa Luzha nga Shoqëria Civile, ka dhënë analizën e saj sa i përket debatit të sontëm për Rahovecin, që u realizua në Magazina Lokale.

Në Analiza Zgjedhore, Luzha tha se në përgjithësi të gjitha komunat po harrojnë një mënyrë tjetër bashkëpunimi ndërkomunal, duke përfshirë këtu dhe Rahovecin, transmeton Klan Kosova.

”Rahoveci si profil një komunë as shumë e vogël as shumë e madhe. Po ta krahasosh me Prishtinën, del vetëm si një lagje e saj me një pjesë banorësh”.

”Shumica e komunave në Kosovë ka pasur kryesisht një zhvillim bujqësor individual jo në mënyrë të organizuar. Komunat me procesin e decentralizimit që kanë kanë shumë kompetenca të decentralizuara”.

”Komunat po harrojnë se kanë shumë mundësi për projektet me bashkëpunim ndërkomunal”.

Tutje Besa Luzha ka thënë se debati për Rahovecin ishte i kulturuar por që si në secilën komunë të Kosovës, po ka mungesë të grave pretendente për komuna me të cilat dhe do mund të kishin debatuar, transmeton Klan Kosova.

Megjithatë sipas saj asnjë nga kandidatët e këtyre zgjedhjeve, nuk jep ndonjë program ku i ofrohet rinisë qasje e plotë.

”Sa i përket debatit të sontëm, më së shumti më bëri përshtypje, një debat i kulturuar, me mirësjellje ndaj njëri-tjetrit. Shumë pak gra ka në komuna për udhëheqje, kjo le të jetë një lloj vërejtjeje”.

”Duke qenë se PDK-AAK-Nisma në koalicion, një garë e tyre e dy kandidatëve të tyre dukej më ashpër. E veçantë e kësaj gare sivjet është se edhe kandidatët e kanë kuptuar më se qytetarët janë tashmë të interesuar për zgjidhjen e problemeve të tyre fundamentale të tyre që kanë”.

”Do të jetë e vështirë në disa komuna sepse ka garë ka figura të reja. Ka disa burra të cilët kandidojnë por nuk të japin përshtypjen që kanë mundësi të zgjidhin problemet e komunave që ballafaqohen qytetarët”.

”Programet aktuale të kandidatëve shumë pak i qasen rinisë, nuk ka projekte konkrete që ende i mbajnë rininë aty e nuk i lejojnë të shkojnë në komuna të tjera, por edhe ata nuk iu ofrojnë asgjë atyre ku detyrimisht i bëjnë ata të largohen nga komunat e vogla në qendra të mëdha”.

”Përderisa nuk ka një model të ndonjë zhvillimi industrial, do të ketë probleme sepse në vend që të bashkohen secili punon indivudualisht”.

