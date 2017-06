18:42, 13 Qershor 2017

Lutfi Haziri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se partia e tyre do të reflektojnë për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura të dielën.

“Isa Mustafa qysh në natën e parë tha se ne si lidership do të reflektojmë për rezultatin zgjedhor”.

“Mustafa bën veprime politike ai nuk ka vetëm fjalë”.

“Ne si koalicion mund të dalim i treti, por si parti politike jo”.

Këto komente Haziri i ka bërë në Info Magzine të Klan Kosovës.

“Insistimi është me përça dhe me ndezë LDK-në – ky ka qenë qëllimi i disa partive politike, në luftë janë mundu me pushkë, e pas luftës me politikë”.

