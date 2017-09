0:06, 30 Shtator 2017

Profesoresha Jehona Lushaku, në lidhje me debatin e kandidatëve për kryetar të Mitrovicës, ka thënë që PDK-ja dhe VV-ja, karakterizohen me prurje të reja të kandidatëve, përderisa ka vënë në dyshim se sa do të vlerësohen karakteristikat e tyre nga elektorati.

“PDK-ja dhe VV-ja, në qoftë se i konsiderojmë si partitë kryesore, kanë kandidatë të rinj të integruar në parti, që sjellin vlera të tjera, ndoshta jo shumë identifikuese me partitë e tyre. Kam dilema nëse elektorati i vlerëson këto pika të forta të kandidatëve” ka thënë Jehona Lushaku.

Sipas saj, kandidatja e PDK-së, Valdete Idrizi ka paraqitur disa pika të forta duke folur për transparencë dhe llogaridhënie, ndërsa për Lushakun, Bahtiri kishte mungesë të argumenteve si dhe nuk ia doli që të mbrojë pikat që ka për synim.

Tutje Jehona vlerësoi që ka pasur tendencë që përgjithësisht kandidatët për Mitrovicën të vijnë me plane më konkrete, mirëpo u ka munguar lidhja me buxhetin, njofton Klan Kosova.

