23:34, 3 Nëntor 2017

Analistja politike, Jehona Lushaku ka komentuar debatin për Mitrovicën që është zhvilluar sonte në Magazina Lokale në Klan Kosova.

“Faktikisht është vështirë të analizojmë për shkak të diskursit të përgjithshëm, kryesisht nga kandidati Agim Bahtiri”.

“Kjo faktikisht tregoi për mosrespekt ndaj debatit dhe reflektoi siguri në garë që shkonte në cinizëm ndaj një zonje, u duk si shumë e ekzagjeruar”.

“Nëse analizojmë se çka u prezantua, ishte përgjithësisht debat i vobektë dhe ishte në kuptimin që ishte shumë i varfër dhe nuk u prezantua diçka konkrete”.

Lushaku në Analiza Lokale në Klan Kosova është shprehur se asnjëri prej kandidatëve nuk prezantoi shumë nga programet e tyre respektive.

“Nga Bahtiri si një ish-kryetar pritej që të prezantonte projekte që ishin në vazhdimësi dhe të rifreskonte programin e tij, ka shumëçka edhe ashtu që nuk u tha sa i përket arsimit, rinisë e të tjera”.

“Valdete Idrizi pati më shumë ide, krahas gjitha akuzave, ajo pati projekte që prezantoi”.

Lushaku ka vënë në pah poashtu akuzat e shumta që kandidatja e PDK-së për Mitrovicën, Valdete Idrizi ka pasur kundër oponentit të saj, Agim Bahtirit nga AKR-ja.

“Aspekti tjetër ishte akuza dhe kundërakuza për çka do të veçoja disa akuza që Valdetja e akuzoi Bahtirin, si për nepotizëm, keqqeverisje e që zotëri Bahtiri i ktheu në shaka dhe nuk arriti t’i argumentojë me fakte”.

“Unë këtë garë përveç një toni cinik nga zotëri Bahtiri s’pashë ndonjë cilësi”.

Analistja Lushaku ka deklaruar poashtu se kandidatët do të duhej të ofronin programet e tyre para qytetarëve, por që sipas saj, diskursi i këtij debati ishte larg nga ajo që do të duhej të ishte.

“Zgjedhjet lokale kanë për karakteristikë që politikanët që garojnë duhej të ofronin sa më shumë projekte, prandaj diskursi i këtij niveli duhej të ishte fokusuar në projektet që ata ofrojnë si alternativë qeverisëse”.

“Kjo çfarë pamë ishte shumë shumë larg nga ajo çka do të duhej me qenë, cinizmi dhe përqeshja ose dhënia e disa komenteve kundrejt kundërkandidatit që janë edhe me karakter fyes nuk janë diçka që qytetarët do të duhej ta vlerësonin, majde mendoj se edhe irriton qytetarët”.