15:03, 20 Prill 2017

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka mbajtur sot takim pune me kryeprokurorët e prokurorive Themelore, Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë së Apelit.

Gjatë këtij takimi sipas kërkesës së kryeprokurorit të gjithë kryeprokurorët e prokurorive të vendit, raportuan për muajin mars të këtij viti për punën e prokurorive që i drejtojnë, si dhe për punën e secilit prokuror të asaj prokurorie.

Në këto raporte të paraqitura nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive, ishin të përfshira të dhënat për numrin e lëndëve në punë, numrin e lëndëve të pranuara, të kryera dhe të mbetura, si dhe statistikat për punën e secilit prokuror.

Nga paraqitja e këtyre raporteve u pa se gjatë muajit mars 2017 ka pasur rezultate të mira të punës dhe rritje të efikasitetit të punës në të gjitha prokuroritë themelore, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe në Prokurorinë e Apelit.

Vetëm gjatë muajit mars në Prokurorinë e Apelit 518 lëndët e pranuara në punë kanë përfunduar, ndërkaq gjatë këtij muaji Prokuroria Speciale e Kosovës ka pranuar në punë 22 lëndë dhe i ka përfunduar 19 lëndë.

Ndërkaq, shtatë prokuroritë themelore gjatë muajit mars 2017 kanë pranuar në punë 2731 lëndë dhe kanë përfunduar 3696 lëndë, që do të thotë se prokurorët kanë përfunduar 965 lëndë më shumë sesa kanë pranuar në punë.

Poashtu gjatë këtij takimi kryeprokurori Lumezi kërkoi nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që të caktojnë nga një prokuror, me përjashtim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë që duhet të caktoj dy prokurorë, të cilët do të merren me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me dhunën në familje, me synim për ngritje të efikasitetit në trajtimin e këtyre lëndëve, duke siguruar që këto lëndë të trajtohen me prioritet.

Këta prokurorë do të specializohen për rastet e dhunës në familje në pajtim me kërkesat që burojnë nga Strategjia kombëtare e Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje dhe Plani i veprimit 2016-2020, transmeton Klan Kosova.

