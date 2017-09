12:45, 26 Shtator 2017

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka folur sot për rastin e serbit të arrestuar në Suharekë, Bogdan Mitroviq, i cili është i dyshuar për krime lufte po në këtë zonë.

Ai ka thënë se Mitroviq është arrestuar në bazë të dyshimit të bazuar se ka kryer krime lufte dhe se Prokuroria Speciale tani ka marrë edhe informatat nga dëshmitarët në Suharekë, njofton Klan Kosova.

Sipas Kryeprokurorit të Shtetit, nëse do të ketë prova të mjaftueshme, sigurisht se do të ngritet aktakuzë ndaj tij ose në të kundërtën ai do të lirohet.

Lumezi këtë deklaratë e ka bërë në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahirin pas një takimi me të.

Mitroviq dyshohet për kryerje të veprave penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile në rrethinën e Suharekës në vitin 1999.

