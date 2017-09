17:04, 4 Shtator 2017

Sulmuesi i Manchester United, Romelu Lukaku, është shprehur shumë i lumtur që do të ketë mundësinë të luajë bashkë me Zlatan Ibrahimovic, duke thënë se Djajve u nevojitet një lojtar me mentalitet të tillë në skuadër, njofton Klan Kosova.

“Unë i pata thënë Zlatanit se shpresoj shumë që ai do të kthehej, ne na nevojitet një personalitet i tillë. Ai i sjellë shumë kualitet ekipit dhe do na ndihmojë në fitimin e trofeve”.

“Unë nuk ndjej frikë në garën për sulmues, as frikë ndaj Zlatanit. Gjërat për mua po shkojnë shumë mirë në United”.

