17:00, 11 Prill 2017

Gruaja e Michael Buble, Luisana Lopilato ka dhënë një përditësim në lidhje me betejën e birit të tyre, Noah, me kancerin.

“Falë Zotit, biri im është mirë. Kur gjëra të tilla si këto na ndodhin, atëherë jeta ndryshon”, ka thënë ajo gjatë një konference për shtyp, kohëve të fundit, raporton People, transmeton Klan Kosova.

“Kjo pra ka ndodhur me ne. Tani unë jetën e vlerësoj më shumë. Unë do të doja t’i falënderoj njerëzit për mbështetjen e tyre, lutjet që ata i kanë bërë, për dashurinë e tyre, dhe unë dua t’ju them atyre se kjo na ka ndihmuar shumë për të ardhur këtu”.

“Shërimi i djalit tim është një proces i gjatë që ju të gjithë e dini, dhe ai ka për të vazhduar me kontrollet. Por ne jemi shumë të lumtur. Duke parë Noah të rritet dhe të qenit i lumtur më dha forcën për t’u kthyer dhe ta përfundojë këtë film”.

“Besimi im në fakt ishte te Zoti që bëri një mrekulli dhe na ndihmoi”, vazhdoi Luisana.

Noah u diagnostikua me kancer në nëntor të vitit të kaluar.