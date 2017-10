22:56, 6 Tetor 2017

Zgjedhjet lokale në Maqedoni do të mbahen me 15 tetor të këtij muaji, ndërsa kandidatët shqiptarë për kryetar komunash, kanë thënë çështjet ndërmjet tyre duhet të zgjidhen në mënyrë demokratike, e jo me luftë.

Naim Bajrami, nga Aleanca për Shqiptarët, ka thënë se ata janë pro bashkëpunimit me partitë tjera shqiptare në Maqedoni.

“Kemi dëshmuar se koha e politikës së vjetër ka përfunduar”, ka thënë Bajrami në Magazinën për Maqedoninë.

Arbër Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ka thënë se shqiptarëve në të kaluarën u janë imponuar luftërat.

“Shqiptarët sikurse asnjëherë më parë jetojnë shumë mirë në të gjitha trevat”, ka thënë Ademi në Magazinën për Maqedoninë.

Amir Elezi nga Lëvizja Besa, tha poashtu se tani shqiptarët çështjet duhet t’i zgjidhen në mënyrë demokratike.

Ndërsa Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare, tha se “tani duhet të ketë luftë kundër korrupsionit, krimit e çështjeve tjera negative”.

