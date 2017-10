20:11, 4 Tetor 2017

Kryeministri shqiptar, Edi Rama komentoi sot deklaratën e ambasadorit amerikan, Donald Lu për kriminalitetin.

“Shumë mirë që e tha edhe ambassadori amerikan. Ndërkohë që ne po punojmë intensivisht në të gjithë spektrin. Ndodhi në Elbasan një ngjarje që mori një jehonë shumë të madhe mediatike, e cila shërbeu edhe si një lloj katalizatori për të rritur atë intensitetin e propagandës mbi këtë çështje, e unë ju sigurojë që çështja e Elbasanit është në ndjekje të vazhdueshme. Shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete në atë çështje, sikundër do të shihni një seri veprimesh të pandërprerë të Policisë së Shtetit, për të goditur elementët kriminalë dhe të inkriminuar brenda Policisë së Shtetit. Brenda pranverës së ardhshme do të kemi një situatë të re, krejtësisht në përpjekjen kundër këtyre lloj elementesh shqetësues për komunitetin dhe shqetësues për punën e komuniteteve dhe të vendit”, ka thënë Rama, shkruan Top Channel.



