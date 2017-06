13:27, 1 Qershor 2017

Lëvizja Socialiste për Integrim në zgjedhjet e 25 qershorit në Shqipëri vjen me një synim, atë të një drejtimi të ri të qeverisë. Luan Rama, sekretar i përgjithshëm i kësaj partie në një konferencë për mediat tha se në qeveritë e mëparshme, LSI ka qënë garanci e stabilitetit të qeverisjes.

Përsa i përket hartimit të listave të zgjedhësve, Luan Rama tha se nuk ka pasur asnjë kushtëzim nga pjesëmarrja apo jo e opozitës në zgjedhje.

“Listat e LSI janë bërë duke patur parasysh vetëm një prioritet, përfaqësim dinjitoz dhe me kurajo përballë qytetarëve me lista që ofrojnë modelin më të mirë të përfaqësimit, në mënyrë të veçantë duke respektuar me seriozitet shansin e barazisë gjinore dhe duke përfshirë në lista të rinj me zotësi dhe angazhim shembullor që do të bëjë të mumdur që Parlamenti i ri të jetë krejt i ndryshëm. Asnjë kushtëzim nuk ka patur renditja prej faktit nëse do të futet apo jo opozita në zgjedhje’

