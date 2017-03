14:55, 31 Mars 2017

Nënkryetari i LSI-së, Luan Rama vazhdon me deklaratat e tij të forta që në një farë mënyre i bëjnë karshillëk aleatit qeverisës.

Gjatë një takimi me banorë të Vaut të Dejës, Rama tha se LSI-ja nuk ja luan syrin as PD-së e as PS-së dhe se ajo është forcë politike e dialogut dhe transparencës.

“LSI është forcë politike e dialogut dhe transparencës. LSI nuk ja luan syrin as PD e as PS. Ne i kemi sytë tek e vërteta dhe zemra e qytetarëve. Zgjedhjet e 18 qershorit duhet të mbahen sipas standardeve për Shqipërinë, jo zgjedhje për partinë”, u shpreh Rama, shkruan Lapsi.al.

Ai komentoi edhe propozimet e Shpëtim Idrizit për zgjidhjen e krizës, duke i cilësuar si një kontribut pozitiv.

