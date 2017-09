14:12, 26 Shtator 2017

Kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka përsëritur akuzat ndaj kryeministrit Rama se kërkon të bllokojë vettingun.

Sipas tij, shefi i ekzekutivit është i paditur dhe e urren vetingun, ndaj dhe e pengon të funksionojë.

“Së treti, shqiptarët nuk presin drejtësinë dhe vettingun nga kryeministri që mbushi me drogë Shqipërinë, por presin drejtësinë që SHBA dhe BE kërkojnë. Së katërti, vettingun nuk e vendos dot as muhabeti bajat dhe as marrëveshjet gajasëse që bën qeveria me qeverinë, alias grupin parlamentar të Partisë Socialiste, por Kushtetuta dhe ligji”, ka shtuar Vasili.

