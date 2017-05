12:37, 9 Maj 2017

LSDM vlerëson se nuk ekziston asnjë pengesë që menjëherë të ndahet mandati për Qeverinë e re dhe se presidenti Gjorge Ivanov nuk ka asnjë pretekst që të plotësojë detyrimin e tij kushtetues.

“Interes shtetëror i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë është që të kenë qeveri ashtu siç votuan e cila do ta lëvizë vendin përpara në proceset euroatlantike dhe do të sigurojë jetë cilësore për të gjithë dhe kjo do të ndodhë. Do të riafirmohet edhe programi i Qeverisë së re reformuese që e garanton karakterin unitar dhe pavarësinë e shtetit”, ka thënë LSDM-ja në njoftimin e sotëm, shkruan Alsat M.

LSDM konsideron se është e nevojshme qetësim urgjent i situatës politike dhe ekonomike në vend dhe se çdo kundërshtim i transferimit paqësor të pushtetit sjell përgjegjësi.

Interesante