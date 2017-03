13:25, 6 Mars 2017

Partia LSDM ka theksuar se Kushtetuta e Maqedonisë siguron zgjidhje shumë të qarta për dalje nga kriza politike, duke cekur se presidenti Gjorge Ivanov duhet t’ia japë mandatin kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re në këtë vend.

Sipas LSDM-së, “lideri i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski nuk është më i rëndësishëm se Kushtetuta dhe është e papranueshme dhe e palejueshme të nxitë ndarje në Maqedoni dhe të përdorë dhunë vetëm sepse qytetarët zgjodhën ndryshime, ndërkaq ai e humbi pushtetin”.

“Është e palejueshme edhe nga ana e Ivanovit, që vetëm për ta shpëtuar Gruevskin, ta shkelë Kushtetutën dhe ta vazhdojë krizën politike në dëm të qytetarëve. Nëse Ivnaov dhe Gruevski me të vërtetë e duan Maqedoninë siç thonë, atëherë ata do ta respektonin Kushtetutën dhe do të tërhiqen”, theksohet në një kumtesë të kësaj partie, shkruan “Alsat-M”, përcjellë Klan Kosova.

