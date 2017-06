14:15, 8 Qershor 2017

Ish-anëtari i One Direction, Louis Tomlinson, ka nënshkruar kontratë me Simon Cowell, njeriun i cili ua kishte dhënë famën si adoleshentë.

Ai nënshkroi një kontratë 18 muajshe me kompaninë Syco të Simon Cowell, që e bën atë të vetmin anëtar të One Direction, që i ka mbetur besnik Cowell-it.

“Jam shumë i lumtur që kam nënshkruar. Jam i ngazëllyer që do të vazhdoj lidhjen time me Syco-n, dhe që do të punoj me një ekip brilant në RCA dhe SHBA”, tha Tomlinson.

