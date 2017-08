22:56, 27 Gusht 2017

Këngëtarja, Taylor Swift është duke thyer çdo rekord.

Ajo me këngën e saj “Look what you made me do” po pushton gjithçka në internet, transmeton Klan Kosova.

Pas lansimit të këngës me tekst, ajo është klikuar nga 19 milionë adhurues. E gjitha kjo brenda më pak se 24 orëve.

Madje me këtë, Swift për thyen rekordet e vëna më parë. Kur kishte lansuar këngën “Bad blood”, ai brenda 24 orëve është klikuar 17 milionë herë.

