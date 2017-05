13:22, 6 Maj 2017

Sot në orën 16:30 bëhet varrimi i Ermal Kamberaj, 24-vjeçarit që mbeti i vrarë mbrëmë në njërën prej kafiterive të Mitrovicës.

E për t’u solidarizuar me këtë ngjarje tragjike, të gjitha kafiteritë e qytetit të Mitrovicës do të mbyllen në kohën kur do të varroset i riu që vdiq tragjikisht në vendin e punës, në shenjë proteste të këtij akti barbar, njofton Klan Kosova.

Policia ka thënë për Klan Kosovën se dorasi është ende në arrati dhe se organet e hetuesisë po merren vazhdimisht me rastin.

