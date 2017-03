15:03, 18 Mars 2017

Azdren Llullaku ka gjetur të premten golin e parë të vitit, pas transferimit këtë dimër nga Rumania në Kazakistan, te FC Astana.

Sulmuesi 29-vjeçar ka shënuar një gol shumë të bukur, në fitoren 3-1 që Astana arriti ndaj Akzhaikut.

Si në Superkupë, ashtu edhe në dy ndeshjet e parë të kampionatit, Llullaku nuk shënoi dhe Astana nuk arriti asnjë fitore.

Pas golit ai festoi duke bërë gjestin e shqiponjës dhe me shumë mundësi do të marrë një ftesë nga De Biasi për sfidën me Italinë dhe miqësoren me Bosnjën.

