16:44, 16 Janar 2017

Me rastin e fillimit të gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor, kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka vizituar disa nga shkollat e kësaj Komune dhe është takuar me nxënësit dhe personelin e shkollave, më ç’rast ka uruar fillimin e gjysmëvjetorit të vitit shkollor.

Lladrovci ka siguruar se në shkolla nuk do të këtë probleme me nxemje për nxënës, inventarizim dhe siguria publike në shkolla do të jetë në nivel, ndërsa personeli do të jetë i kualifikuar për mësimdhënie, transmeton Klan Kosova.

Ai gjatë këtyre vizitave, ka vërejtur disa probleme, sidomos në shkollën e qytetit “Rasim Kiçina”, ku oborri në shkollës ishte i pa pastruar nga bora dhe pastërtia në objekt nuk ishte në nivelin e duhur, ndërsa në shkollën fillore “Halil Bajraktari”, objekti nuk ishte i ngrohur sa duhet për të zhvilluar një proces arsimor.

