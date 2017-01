16:33, 11 Janar 2017

Ramiz Lladrovci, kryetari i ri i Komunës së Drenasit, është takuar me krerët e Bashkësisë Islame në Drenas, me të cilët ka diskutuar çështjet me interes për qytetarët e kësaj komune.

Siç njofton zyra për media e Komunës, Lladrovci ka falënderuar përfaqësuesit e Bashkësisë Islame për vizitën dhe ka shprehur përkushtimin e tij për të bashkëpunuar mes Komunës dhe Bashkësisë Islame për fuqizimin dhe rolin e këtij institucioni për të ruajtur bashkëjetesën e secilit qytetar Drenasit.

