Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci i është kundërpërgjigjur kandidatit për deputet nga Vetëvendosje, Rexhep Selimit.

Kjo pasi të mërkurën, Selimi ishte bashkë me të nominuarin e Vetëvendosjes, Albin Kurtin pikërisht në Drenas, ku dhe një rast, Selimi ka ironizuar me Lladrovcin dhe thënien e tij “Forca bën fuqinë”.

Për këtë tash ka reaguar Lladrovci, duke e thirrur Selimin “Dhjetëshi” dhe duke thënë se ai atje qëndroi me “ekspertë të industrisë”, transmeton Klan Kosova.

Por Lladrovci ka shkuar përtej, duke i kujtuar Selimit se sa pak vota ka marrë në këtë komunë në zgjedhjet e vitit 2014.

“Merrni me mend, në asnjë vendvotim, nuk ka fituar më shumë se një dhjetëshe votash. Bile, nga 72 vendvotime- në 15 sosh, 10-shi ka pasur zero vota”, ka shkruar Lladrovci në Facebook.

Më tej ai ka thënë se Selimi duhet që të mbathë çizme e bashkë me kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti të mos lënë ndonjë gropë të hapur.

Ky është postimi i plotë i tij.

“Përgjigje për fushatën para fushate të 10-shit në Drenas. Dje për vizitë në komunën tonë ishte edhe Dhjetëshi me “ekspertë për industri”. 10-shi i shkon edhe për ftyre në Drenas. Merrni me mend, në asnjë vendvotim, nuk ka fituar më shumë se një dhjetëshe votash. Bile, nga 72 vendvotime- në 15 sosh, 10-shi ka pasur 0 (zero) vota.

Gjithsejtë në Drenas, 10-shi ka pasur 279 vota. Vendvotimi i tij, bastioni më i fortë në Drenas kishte “plotë” 19 vota. 10-shi më 11 qershor, do ta ketë sërish të njëjtin fat në Drenas, si më 2014.

Vlerësimi i 10-shit për një objekt në Drenas është qesharak. Derisa i shetiste këpucët këndej, do të ishte më mirë të shkonte me çizme bashkë me Shpend Ahmetin mos i ka mbet ndonjë gropë e hapur në Prishtinë. Dihet, Drenasi është mikpritës, por gjithashtu dihet se vota shkon për PDK”.

