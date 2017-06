15:15, 9 Qershor 2017

Kryetari i Drenasit, njëherit anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës, Ramiz Lladrovci ka reaguar ndaj disa deklaratave të djeshme të anëtrëve të Lëvizjes Vetëvendosje gjatë tubimit të djeshëm në Drenas.

Ai në një postim në Facebook ka shkruar se janë për keqardhje, madje siç ka thënë ai “mjerane parullat demagogjike të Vetëvendosjes, të thëna dje në Drenas”

Ky është postimi i plotë tij:

Drenasi dhe Drenica, ia ka hapur rrugën zhvillimeve historike. Atë histori e kemi trashëguar deri sot, si besim dhe sakrificë ndaj atdheut, ndaj qytetarëve dhe vlerave demokratike.

Fushatat zgjedhore janë munduar ta njollosin edhe Drenicën edhe Drenasin, personalitetet e shquara të historisë tonë të re. Pas kalimit të fushatës, sërish “normalizohet” gjendja dhe ata që njollosin shiten sikur asgjë s’ka ndodhë.

Për keqardhje, madje mjerane janë parullat demagogjike të Vetëvendosjes, të thëna dje në Drenas.

Nuk dua të polemizoj me këtë lëvizje, aq më pak me krerët e saj ngase, qytetari ua ka treguar vendin, në veçanti “drenicasit” që këtu përpiqet të vetmashtrohet për dofarë fitoresh, sepse, në 17 vendvotime mori 0 (zero) vota.

Jo ai, por as Albini e as Drenori i përhumbur e as partitë tjera krejt së bashk, përballë Partisë Demokratike nuk do të kenë sukses as gjasa, sepse fryma e lirisë dhe orientimi ynë euro-atlantik është i pakthyeshëm dhe ne kësaj rruge kurrë nuk i ndahemi, me asnjë çmim.

I rekomandoj Kurtit e sejmenëve të tij, të merren me kiflet në Prishtinë, të mos i degradojnë edhe ato në vetkifle!

Interesante