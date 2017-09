16:26, 4 Shtator 2017

Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka përshëndetur për fillim të mbarë vitin e ri shkollor 2017-2018.

Me këtë rast, komuna ka mbështetur bashkëpunimin me kompanitë ”Ferronikeli” dhe ”Al-trade”, duke dhuruar për nxënësit në nevojë rreth 300 çanta me pajisje shkollore, transmeton Klan Kosova.

Përfitues të këtyre çantave shkollore, janë fëmijët jetim dhe ata me kushte të rënda ekonomike e sociale, ndërsa përzgjedhjen e tyre e kanë bërë kolektivi i shkollave.

Me këtë rast, Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka uruar nxënësit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor dhe ka falënderuar ndërmarrjen e Ferronikelit dhe Al-Trade për donacionin e këtyre çantave, duke e zbutur sadopak gjendjen e ekonomive familjare, transmeton Klan Kosova.

