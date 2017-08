Skuadra nga Anfieled Road mund të tentojë të nënshkruajë me lojtarin e skuadrës nga principata

23:02, 30 Gusht 2017

Liverpool do të rivalizojë Arsenal për të nënshkruar me Thomas Lemar, nëse Philippe Coutinho largohet nga skuadra.

Monaco tashmë ka refuzuar një ofertë prej 50 milion eurosh për lojtarin të bërë nga Topçinjtë.

Pas largimit të Neymar në drejtim të Paris Saint-Germian, Barcelona e do Coutinho me patjetër, largimi i të cilit do të krijonte hapësirë për Lemar.

