20:23, 4 Nëntor 2017

Liverpool ka shënuar fitore prej 1:4 si mysafir i West Ham në javën e 11-të të Premier Ligës.

Golat e Salah (21’,75’), Matip (24’) dhe Oxlade Chamberlain (56’) sollën fitoren e mysafirëve.

Golin e nderit për vendësit e shënoi Lanzini në minutnë e 55-të.

Me këtë fitore Të Kuqtë janë në pozitën e pestë me 19 pikë, me nëntë pikë më pak se Manchester City në vendin e parë, por që ka një ndeshje më pak të zhvilluar.

