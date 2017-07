18:53, 2 Korrik 2017

Daniel Sturridge nuk do të lejohet ta lë Liverpoolin këtë verë shkaku i asaj se sa shumë do t’iu kushtojë të kuqve që ta blejnë një sulmues që do e zëvendësonte, sipas Sunday Mirror.

Paris Saint-Germain dhe West Ham janë lidhur po ashtu me transferimin e Sturridge, por vetëm një ofertë e madhe do të bënte që Jurgen Klopp ta shesë përfaqësuesin e Anglisë.

Interesante