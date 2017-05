17:12, 20 Maj 2017

I pari i Nismës, Fatmir Limaj, ka thënë që qysh para katër vjetësh i kanë dhënë besimin Ramush Haradinajt dhe se këtë besim ai vazhdon ta këtë.

Tutje Limaj është shprehur i bindur që Haradinaj do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Atë çka po ndodh sot, ne e kemi nisur para katër vitesh. Ne kemi thënë që me kryeministrin e opozitës do të vije ndryshimi dhe padyshim që Kryeministër i Kosovës do të jetë Ramush Haradinaj” ka thënë Fatmir Limaj.

Tutje Fatmir Limaj ka thënë që NISMA asnjëherë nuk ka ndryshuar dashurinë dhe gatishmërinë për të sakrifikuar për atdheun, perderisa ka thënë që do të punojnë ne, siç e quajti ai, ç’kapjen e shtetit.

Këto komente Limaj i bëri në Konventën Parazgjedhore të Nismës për Kosovën.

