22:07, 26 Maj 2017

Fatmir Limja nga Nisma për Kosovën, në Magazina Zgjedhore në Klan Kosova ka thënë se koalicioni PDK-AAK-Nisma rrezikun e ka vetëm nga mendjemadhësia, dhe nëse bëhet arrogant e nuk komunikon me partnerë.

“Duhet të ketë bashkëpunim me opozitën, duhet të ketë veprime transparente”.

“Unë jam i njëjti njeri edhe kur kam qenë në opozitë”.

“Opozita duhet të marrë pjesë në çdo vendim nacional, asnjë vendim nuk duhet të bëhet pa opozitën. Kryeministri duhet ta dëgjoj edhe opozitën”.

“Nëse Opozita thotë se kjo çështje nuk është e mirë, duhet të çohet deri në fund me e pa a është e vërtetë apo jo”.

Më tej, Limaj tha se nëse Ramush Haradinaj zgjedhet kryeministër, Nisma do ta ketë zëvëndës kryeministrinë, duke mos zbuluar më tej kush çfarë pozite do të marrë, njofton Klan Kosova.

“Tani për tani e kemi kandidatin për Kryeministër. Populli duhet të pyetet, vota tregon. Më 12 apo 13 qershor, ulemi e shohim rezultatin dhe pastaj flasim”.

“Tani për tani, ky koalicion e ka vetëm një kandidat, të tjerët pas zgjedhjeve”.

“Besimi është përgjegjësi, ne s’kemi dalë me e mbytë askënd, nëse me këtë koalicion s’do të fitojë Kosovë, nesër kurrë mos fitoftë”.

“Unë jam i bindur që me Haradinajn nuk humb askush, ai s’del me e mbytë as Avdullah Hotin as Albin Kurtin”.

