24 Shtator 2017

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe lideri i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë në tubimin e Nismës në Prishtinë se me ata në qeverisje qendrore e lokale çdo familje në Kosovë do ta ketë së paku një anëtar të familjes të punësuar, njofton Klan Kosova.

Ai ka ftuar qyetarët që ta votojnë Nismën për Kosovën, pasi filozofia politike e tyre mbron qyetarin e vendit dhe përmirëson jetën e qytetarit.

“Qytetarët e Republikës sonë do kenë rastin që filozofinë politike ta përfaqësojnë në praktikë. Qytetarët e Kosovës kanë një mundësi, që të shohin ofertën tonë, një ofertë që siguron vendosmëri, vullnet, mbajtje fjale, angazhim e dinamikë tjetër në përmbushjen e detyrave”, pohoi Limaj.

“Në këto zgjedhje kandidatët tanë për kryetarë do shpalosin filozofinë politike e do zotohen për përmbushjen e detyrave dhe pritjeve të qytetarëve tanë”.

“Kandidatët tanë do të zotohen dhe do të marrin obligime që me përkushtim e dinjiteti, me respekt për ligjin, me angazhim për të përmbushur pritje, të punojnë për të ndryshuar komunat e tyre”.

“Do jenë afër qytetarit pa dallim përcaktimi politik, etnik e fetar. Nisma do jetë afër atyre që s’kanë mundësi, do jemi afër familjeve të varfra, familjeve në nevojë, afër atyre që tentohet që t’u bëhet padrejtësi”.

