22:53, 26 Maj 2017

Kreu i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj ka komentuar çështjen e debatit të ballafaqimit të kandidatëve për kryeministër vendi i cili ishte paraparë të mbahej sonte në Klan Kosova.

Në Magazina Zgjedhore, Limaj tha se Ramush Haradinaj nuk ka ndonjë arsye të mos jetë pjesë e debatit të ballafaqimit me kundër kandidatët e tij Albin Kurtin e Avdullah Hotin por është vendimi i KPM-së ai që është bërë shkak që një debat i tillë të mos realizohet, njofton Klan Kosova.

”Nuk besoj që Haradinaj do hezitonte të ulej ne debat me cdo kandiat. Haradinaj do të ishte e gatshëm për një debat me kandidatët”.

”Besoj që me fillimin e fushatës mund të ndodhë një debat i tre kandidatëve, ky mund të jetë një sinjal nga ana ime”.

Limaj shton se mbështet debatin e kandidatëve për kryeminsitër vendi madje sipas tij duhet të ndodhë gjatë fushatës pasi do mund ta bënte edhe më interesante garën për të parin e Qeverisë.