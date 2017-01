21:18, 14 Janar 2017

Lideri i Nismës për Kosovën, Famit Limaj ka thënë se tash pas kthimit të trenit në Beograd ka thënë se Hashim Thaçi do të tentojë që të nxjerrë përfitime për veten e tij në bazë të angazhimeve dhe punës së dikujt tjetër.

Sipas Limajt, politika aventureske e qeverisë është e papërgjegjshme dhe tregtimi i disa politikanëve në pushtet me interesat e vendit tonë, për interesin e tyre individual.

Lexoni më poshtë postimin e plotë të Limajt:

E tash filloj gara se kush e ndali trenin..!

Si gjithmonë e kemi Hashimin i cili vrapon për të nxjer përfitime për veten e tij, nga angazhimi dhe puna e të tjerëve.

Trenin nga Serbia e ndali presioni publik në Kosovë dhe poashtu angazhimi i ndërkombëtarëve të cilët e kuptuan se ky veprim i qeverisë së Serbisë po e cenon rendin dhe sigurinë në Kosovë.

Pyetja e cila don përgjigje sot është: Se kush është përgjegjës për këtë situatë të krijuar ku Serbia merr guxim dhe nis këtë tren provokativ dhe me simbolikë të qartë, dhe kush e çka e solli murin në Mitrovicë ?

Krejt kjo që po ndodh sot rrënjët i ka qysh nga fillimi i dialogut pa kushte me Serbinë në vitin 2011, poashtu politika aventureske dhe e papërgjegjshme e kësaj qeverie, dhe tregtimi i disa politikanëve në pushtet me interesat e vendit tonë, për interesin e tyre individual.

Këta i kanë shkaktu shumë sherre e plagë Kosovës tonë, e që fatëkeqësishtë do të jetë shumë e vështirë me i largu dhe me i shëru.

