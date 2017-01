18:26, 23 Janar 2017

Fatmir Limaj, lideri i NISMA-s, ka thënë se po kërkojnë një seancë të jashtëzakonshme për zhvillimet e fundit në Kosovë.

“Shefat e tre grupeve parlamentare kanë pasur një takim urgjent, kërkojmë një seancë të jashtëzakonshme dhe të bisedojmë rreth këtij zhvillimi të fundit”.

“Ne jemi të shqetësuar me zhvillimet e ditëve të fundit, jemi të shqetësuar me këtë qasje dhe papërgjegjësi totale të drejtuesve të vendit që nuk u intereson qytetari dhe destabilizimi i vendit”.

Këto komente Limaj, i ka bërë në Info Magazine të Klan Kosovës.

“Haradinaj po qëndron në Francë, dhe këta njerëz po bëjnë akoma hajgare. Ish-kryeministri kosovar qëndron atje në mënyrë të turpshme, dhe këta njerëz në vend se të pezullojnë dialogun, dhe të thonë se nuk janë të gatshëm të fyhen më”.

“Serbia po përdor mekanizmat për të fyer dhe ofenduar, ndalimi i Haradinaj është fyerje për të gjithë”.

“Duhet të ketë një konsensus për temat nacionale. Kush i drejton agjendat dhe kush i zbaton është pak me rëndësi, këta njerëz kanë privatizuar temat nacionale andaj edhe kërkesa dhe ndjeshmëria e qytetarëve është shumë e drejtë”.

“Ne do të jemi të gatshëm që të ndalojmë këtë gjendje, me e rishikur dhe duhet provuar me rindërtuar një agjendë të përbashkët por jo kështu si po veprojnë këta tani”.

klankosova.tv

Interesante