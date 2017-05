16:20, 27 Maj 2017

Kryetari i Nismës për Kosovë, Fatmir Limaj gjatë një vizite në Gjilan ka shpalosur programin qeverisës të subjektit që e drejton.

“Do të jetë një Qeveri reformatore në administratë, do t’i krijojmë 25 mijë vende të punës brenda dy viteve dhe përparësi kanë 25 mijë familje me gjendje sociale, ku do të punësohen nga një anëtarë i këtyre familjeve”, tha ai.

Sipas tij, me ardhjen e Qeverisë, Nisma do të ketë lehtësira dhe stimulim të bizneseve kosovare.

