18:00, 24 Korrik 2017

Lily James doli me të dashurin e saj Matt Smith të dielën në New York, transmeton Klan Kosova.

Aktorja 28-vjeçare ishte pa grim dhe me një veshje shumë të lehtë, xhinse dhe bluzë ngjyrë gri, derisa i dashuri saj kishte një xhaketë ngjyrë blu dhe xhinse që i përshtateshin.

Nëse iu ka humbur, në fillim të këtij muaji është njoftuar se Lily do të jetë pjesë e “Mamma Mia”.

“Mamma Mia: Here We Go Again” do të dalë në qershor të vitit 2018.

