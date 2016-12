15:07, 30 Dhjetor 2016

Ndryshimi i Ligjit për Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk ka marrë votat e depuetëve të Kuvendit të Kosovës.

Ata kanë lëshuar sallën e seancave plenare pa u përmbyllur ajo nga kryesuesi, nënkryetari Sabri Hamiti, njofton Klan Kosova.

Pas një seri votimesh të dështuara për miratimin e ligjit për veteranët e luftës, kryesuesi i seancës, Sabri Hamiti, iu tha deputetëve: Me juve e përfundova, zotëri kryeministër e keni fjalën.

Por as kryeministri nuk doli në foltore, e as nuk u mor një vendim tjetër lidhur me këtë seancë. Pati vetëm lëshim të saj nga deputetët.

Interesante