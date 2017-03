10:43, 9 Mars 2017

Qeveria e Kosovës ka dërguar një komunikatë për media ku bëhet e ditur se Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, e kishte njoftuar kryeministrin e vendit, Isa Mustafa, për projektligjin për ushtrinë, vetëm me datën pesë mars, ditën kur edhe e bëri publike këtë iniciativë në një fjalim në Kazermën “Adem Jashari”, me rastin e Epopesë së UÇK-së, njofton Klan Kosova.

“Projektligji është propozuar nga Presidenti i Republikës së Kosovës, si Komandant Suprem i FSK-së. Për propozimin e këtij Projektligji, Kryeministri është njoftuar nga Presidenti më datë 5 mars, para se ai ta bënte publike këtë iniciativë në fjalimin e tij në Kazermën ‘Adem Jashari’, me rastin e Epopesë së UÇK-së”, njofton qeveria.

Në komunikatë thuhet edhe se Qeveria po sa ta marrë ligjin do ta trajtojë në përputhshmëri me Kushtetutën e vendit.

“Qeveria e Republikës së Kosovës, posa të marrë nga Kuvendi Projektligjin me të cilin propozohet që FSK-së t’i jepet roli i ushtrisë, do ta trajtojë sipas rregullores nga Ministria e FSK-së, Ministria e Integrimeve Europiane dhe Ministria e Financave, në mënyrë që ai të jetë në harmoni me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të ketë mbështetje buxhetore”.

klankoosova.tv

Interesante